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Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi kış lastiği takmadığı için geri döndü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.02.2025 10:37 Güncelleme: 06.02.2025 10:39
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Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi kış lastiği takmadığı için geri döndü

Tekirdağ’dan ailesiyle birlikte Uludağ’a gelen bir sürücü, yoğun kar yağışına rağmen kayak merkezine ticari aracıyla çıkmak isteyince jandarma engeline takıldı. Ekiplerin kar lastiği kullanılmadan yolun tehlikeli olduğunu belirtmesine rağmen, ekipleri ikna etmek için dakikalarca uğraşan sürücü kameraya takıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Uludağ'da etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 94 santimetreye ulaştı. Kar yağdığını duyan yerli ve yabancı turistler kayak pistine akın etti.

300 KİLOMETRE YOL GELDİ KIŞ LASTİĞİ TAKMADIĞI İÇİN GERİ DÖNDÜ

Tekirdağ'dan 300 kilometre gelen bir vatandaş, gişelere geldiği esnada jandarmanın, kar lastiği ve zincir denetimine takıldı. Ekiplerin, kar yağışı nedeniyle muhtemel durumlara karşı yaptığı uygulamada, sürücü aracının lastiklerinin 4 mevsim olduğunu belirterek ekipleri ikna etmeye çalıştı. Jandarma ekiplerine dakikalarca dil döken sürücü, ekiplerin müdahalesi sonra geri gönderildi. Aracındaki eksiklikleri gideren sürücü daha sonra Uludağ'a ailesiyle tekrar çıktı. Sürücü ile jandarma ekipleri arasında geçen diyalog ise basın mensuplarının kamerasına yansıdı.

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