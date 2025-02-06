300 kilometre yol geldi kış lastiği takmadığı için geri döndü

Tekirdağ’dan ailesiyle birlikte Uludağ’a gelen bir sürücü, yoğun kar yağışına rağmen kayak merkezine ticari aracıyla çıkmak isteyince jandarma engeline takıldı. Ekiplerin kar lastiği kullanılmadan yolun tehlikeli olduğunu belirtmesine rağmen, ekipleri ikna etmek için dakikalarca uğraşan sürücü kameraya takıldı.