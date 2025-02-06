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300 kilometre yol geldi kış lastiği takmadığı için geri döndü

300 kilometre yol geldi kış lastiği takmadığı için geri döndü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.02.2025 10:36
Tekirdağ’dan ailesiyle birlikte Uludağ’a gelen bir sürücü, yoğun kar yağışına rağmen kayak merkezine ticari aracıyla çıkmak isteyince jandarma engeline takıldı. Ekiplerin kar lastiği kullanılmadan yolun tehlikeli olduğunu belirtmesine rağmen, ekipleri ikna etmek için dakikalarca uğraşan sürücü kameraya takıldı.
300 kilometre yol geldi kış lastiği takmadığı için geri döndü
300 kilometre yol geldi kış lastiği takmadığı için geri döndü
300 kilometre yol geldi kış lastiği takmadığı için geri döndü
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