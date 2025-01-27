Şanlıurfa Halfeti’deki yaz havası turist yoğunluğu oluşturdu

Türkiye'de yaz aylarının en sıcak geçtiği iller arasında yer alan Şanlıurfa'da kışın ortasında da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler soluğu Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik ilçesi Halfeti'de alıyor. Okullardaki yarıyıl tatilinin de etkisiyle ilçede turizm hareketliliği yaşanıyor. Araçlarıyla ilçeye gelen turistler, seyir tepesinde fotoğraf çektirdikten sonra şehir merkezinde geziyor. İlçeye özgü hediyelik eşya alan turistler, tekne turu yapıp yazdan kalma havanın tadını çıkarıyor. Önceki yıllara göre Ocak ayında yaşanan hareketlilik, esnafın da yüzünü güldürdü.

Havaların sıcak geçmesinin turizmde hareketliliğe neden olduğunu söyleyen Halil Aslan, "Özelikle bu ayların soğuk geçmesini beklerken havaların sıcak geçmesi turizmde hareketliliğe neden oldu. Hem yerli hem de yabancı turistlerin gelesi satışları da arttırdı" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Kış ortasında yazı yaşadıklarını söyleyen Hasan Durmaz, "Kışın ortasında yazı yaşıyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin hepsinden Allah razı olsun. Bu şekilde turizmimiz bitmiyor., yaz, kış devam ediyoruz" diye konuştu.