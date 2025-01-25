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Sunta keserken elini makineye kaptıran işçinin parmağı koptu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.01.2025 09:00
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Sunta keserken elini makineye kaptıran işçinin parmağı koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde elini yatar daire makinesine kaptıran işçinin parmağı koptu.

Olay saat 22.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. Fabrikada çalışan Reşit T. (37), yatar daire makinesiyle sunta keserken, elini makineye kaptırdı. Sol el başparmağı kopan Reşit T., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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