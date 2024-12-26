Avcılar’da aracını park etmek isteyen sürücü kabusu yaşadı

Olay, Cihangir Mahallesi Kamarot Sokak'ta Çarşamba akşamı meydana geldi. Sürücü aracını park etmek istediği sırada fren ve gaz pedallarını karıştırdı. Aniden hızlanan otomobil binanın duvarını yıkarak bahçeye girdi. Gürültü üzerine çevre sakinleri sürücünün yardımına koştu. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören Adnan Çakar, "Buraya bayan park etmeye çalışırken herhalde fren yerine gaza bastı. Direkt duvarı yıkıp bahçeye girdi. Bayanda birşey yoktu arabada da büyük bir hasar yoktu. Ufak kazayla atlattılar" dedi. Duvara çarparak durabilen otomobil olay yerine çağırılan çekici yardımıyla kaldırıldı. Yıkılan duvarın onarılması için de çalışma başlatıldı.

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