CHP’li Meclis üyesi Nadir Bayram gazeteciyi öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada

Edremit'e bağlı Burhaniye ilçesinde Burhaniye Belediyesine ait bir restoranda skandal görüntüler yaşandı. Akşam 21.30 sıralarında restoranda yemek yiyen yerel bir gazete sahibi Hakan Sataroğlu, o sırada yanına hızla gelen Burhaniye Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Nadir Bayram'ın saldırısına uğradı.

Sataroğlu başına vurulan cam şişeyle baygınlık geçirdiği sırada aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle de oturduğu masadan yere savruldu.

Gazeteci Sataroğlu'nu yerde de darp etmeyi sürdüren Nadir Bayram, tekmeler attığı gazeteciyi yaraladı. CHP'li Meclis üyesi Bayram, daha sonra hiç bir şey olmamış gibi restorandan ayrıldı.

Saldırı anı ise an be an restoranın güvenlik kameralarına yansıdı. Hastaneye giden gazeteci Hakan Sataroğlu, darp raporu alarak Nadir Bayram'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Bayram ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

CHP'li meclis üyesi Hasan Bayram’ın darp ettiği Hakan Sataroğlu (DHA)

"KAFAMDA ŞİŞE KIRDI"

Saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Sataroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her şey bir anda oldu. Meclis üyesinin karşıdan geldiğini gördüm. Kafamda şişe kırdı. Yerimden kalkmaya fırsat bulamadan arka arkaya darbeler aldım. Bütün bunlar haberlerim yüzünden oldu. Arı kovanına çomak soktuğum için oldu. Ama daha hırslı bir gazeteci olarak mesleğimi yapmaya devam edeceğim" dedi.