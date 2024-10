Gaziantep’te havanın soğumasıyla soğan kebabı sezonu açıldı

Gastronomi alanında köklü bir geçmişe sahip Gaziantep'in önemli lezzetlerinden soğan kebabı, özellikle sonbahar ve kış aylarında "şifa deposu" olarak ilgi görüyor.

Besin değerinin yüksek olması nedeniyle vücut direncini artırdığı için tercih edilen soğan kebabı, sonbahar ve kış aylarında tercih edilen yemekler arasında yer alıyor. Gribal enfeksiyonların doğal ilacı olarak bilinen soğan kebabı havaların iyice soğumaya başlamasıyla beraber kentteki kebapçılarda ve evlerde pişirilmeye başlandı. Damak tadına önem verenlerin hem midesine hem de gözüne hitap eden Gaziantep'in birbirinden lezzetli kebap çeşitleri, kentin mutfak kültürünün temelini oluşturuyor. Gaziantep'te sonbaharda ve kışın en çok tercih edilen yemeklerin arasında yer alan soğan kebabı da kentin önemli lezzetleri arasında yer alıyor. Demir şişlere, özel seçilen kuru soğan ile zırhla kıyılmış etin saplanmasıyla hazırlanan, lezzeti için içine ayva veya patates de konulan soğan kebabı, tercihe göre şişte veya tepside pişiriliyor.

Şişte malzemelerin kömür ateşinde veya fırında odun ateşinde pişirilmesiyle hazırlanan soğan kebabı lezzetiyle büyük ilgi görüyor. Pişirilmiş acı biber, nar ekşisi, turp, nane, limon ve ayranla servis edilen kebap, soğanın antibiyotik özelliğinden dolayı yiyenler için şifa kaynağı oluyor. İçerisinde bulundurduğu soğanıyla, baharatlarıyla, kuzu etiyle ve nar pekmeziyle adeta şifa deposu olan soğan kebabı gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklık da kazandırıyor.

Kebap ustası Atilla Etik, Gaziantep mutfağının önemli yemekleri arasında yer alan soğan kebabının, havaların iyice soğumaya başlamasıyla büyük ilgi görmeye başladığını ifade etti.

Salgın hastalıklardan korunmanın en önemli yolunun mevsimine uygun doğal besinleri tüketmekle mümkün olacağını söyleyen Etik, sonbaharda, özellikle de kış aylarında her vatandaşın haftada bir veya iki defa soğan kebabı tüketmesi gerektiğini belirtti.



Gastronomi şehri Gaziantep'in yemek kültürüyle Türkiye'nin önemli kentlerinin başında geldiğini ve Gaziantep'te her mevsimin bir lezzetinin olduğunu bildiren Etik, "Soğan kebabı mevsim yemeklerimizdendir. Soğan kebabı sadece kış aylarında olur. Gaziantep'in önemli özelliklerinden bir tanesi de her mevsime göre ayrı bir yemek ve kebabı vardır" dedi.



Soğan kebabının doğal antibiyotik özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendiren her derde deva olan bir yemek türü olduğunu belirten Etik, "Kış aylarında herkesin en az haftada bir veya iki defa tükettiği vazgeçilmez yemeği soğan kebabıdır. Vücut direncini arttırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal besin maddelerini tercih etmek zorundayız. Gribe karşı vücudumuzun direncini arttırmak ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek zorundayız. Bunun için de antibiyotik özelliğe sahip olan soğanı da sofralarımızın vazgeçilmezi haline getirmeliyiz. İçerdiği vitamin ve doğal antibiyotik sayesinde gripten korunmanın en lezzetli yolu olan mini soğanlar, kıyma ile pişirilip, nar ekşisi ile terlemeye bırakılarak servis ediliyor" diye konuştu.