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Hatay'da balık ağına takılan yılan böyle kurtarıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 12:37
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Hatay’da balık ağına takılan yılan böyle kurtarıldı

Hatay'da balıkçı ağına takılan karayılan, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

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