Masquerade'deki yangın kahraman şefi de yuttu! 3 kişiyi kurtardı kendi can verdi
İstanbul Gayrettepe'de bulunan Masquerade isimli gece kulübü yangını ile ilgili yürek burkan detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 29 kişinin can verdiği yangında, gece kulübü salon şefi Özkan Baş'ın arkadaşlarını kurtarmak isterken öldüğü öğrenilirken, 3 kişiyi dışarı çıkaran Baş'ın yeniden içeri girdiği ancak dışarı çıkamadığı belirtildi.
3 KİŞİYİ DIŞARI ÇIKARDI
Olayda hayatını kaybedenlerden gece kulübü salon şefi Özkan Baş'ın ölmeden önce 3 kişiyi dışarı çıkardığı, bir arkadaşını daha çıkarmak için içeri girdiği sırada hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
29 KİŞİ HAYATINI YİTİRDİ
Tadilat yapılan gece kulübünde bir işçinin kaynak yaptığı sırada sıçrayan kıvılcımlardan çıkan yangında, gece kulübü çalışanları ve tadilat için gelen işçilerin aralarında bulunduğu 29 kişi yaşamını yitirmişti.
MUHASEBE GÖREVLİLERİNİ UYARDI
Yangın başladıktan hemen sonra yıllardır gece kulübünde salon şefi olarak görev yapan Özkan Baş, iddiaya göre önce üst kattaki muhasebe görevlilerini uyarıp dışarı çıkmalarını sağladı. Baş, daha sonra ise içerdeki arkadaşlarını kurtarmak için mücadele etti.
Baş, içerdeki yoğun dumandan etkilenen 3 arkadaşının dışarıya çıkmasına yardımcı oldu. Baş'ın yanında ise yine hayatını kaybedenler arasında bulunan Şivan Dolu vardı. Dışarı çıkan Baş, diğer arkadaşlarını da çıkarabilmek için tekrar alevlerin sardığı gece kulübüne girdi. Ancak bir daha dışarı çıkamadı. Baş içerdeki yoğun dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi.
SON DOĞUM GÜNÜ ANISI
Salon şefi Özkan Baş'tan geriye sosyal medya hesabında paylaştığı son doğum günü anıları kaldı. Eylül ayında "Teşekkürler Masquerade ailem" diyerek paylaştığı videoda sevenlerine sarılıp pastasına üfleyen Baş son kez doğum günü kutladığından habersizdi. O anlarla ilgili paylaşıma yorum yapan arkadaşları ise onun için dualar etti.
"KENDİMİZİ DIŞARI ATTIK"
Öte yandan şüpheli Mehmet Menduh C. ifadesinde, "Kahraman E. gelerek 'Ağabey yangın var' dedi. Odamdan dışarı çıktım. Ercan Erkan'ı elindeki yangın tüpüyle yangına müdahale ederken gördüm. Ofise geri girdim. Bu esnada elektrikler gitti. Ortamı yoğun duman sardı. Yan taraftaki mağazaya açılan bir kapı var. Anahtarı cep telefonu ışığıyla bulunduğu yerden aldım. Kapıyı açarken Kahraman ve Salim yanıma geldi. Kendimizi dışarı attık" dedi.
BİNADAN EŞYA ALINMASINA İZİN VERİLDİ
Edinilen son bilgilere göre; facianın meydana geldiği gece kulübünün üst bölümünde bulunan 64 daireli 13 katlı apartmanın olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından eşyaların alınmasına izin verildiği gün içinde de binaya elektrik verileceği kaydedildi.
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