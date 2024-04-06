Masquerade’deki yangın kahraman şefi de yuttu! 3 kişiyi kurtardı kendi can verdi

Baş, içerdeki yoğun dumandan etkilenen 3 arkadaşının dışarıya çıkmasına yardımcı oldu. Baş'ın yanında ise yine hayatını kaybedenler arasında bulunan Şivan Dolu vardı. Dışarı çıkan Baş, diğer arkadaşlarını da çıkarabilmek için tekrar alevlerin sardığı gece kulübüne girdi. Ancak bir daha dışarı çıkamadı. Baş içerdeki yoğun dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi.