Edirne’de ana kucağından düşüp nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti! 7 aylık Yağız bebek toprağa verildi

Kadir Yağız, ana kucağından yüzüstü yere düştü. Bir süre nefessiz kalan Kadir Yağız'ın kalbi durdu. Bebeğinin yerde hareketsiz yattığını gören Seçil Balta, komşularından yardım istedi. Komşusu olan hemşirenin müdahale ettiği Kadir Yağız, ihbarla adrese gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kadir Yağız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.