Edirne’de 40 dönüm buğday tarlası ve 500 saman balyası yandı: 2 saatte kontrol altına alındı

Edirne'nin Yenimaaret Mahallesi Kapaklı Çeşme mevkiinde meydana gelen anız yangınında yaklaşık 40 dönüm buğday yandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına 2 itfaiye aracı müdahale ederek 2 saat içinde kontrol altına alındı.