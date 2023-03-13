Bursa’da dehşete düşüren olay! 2 çocuğunu dakikalarla ölümden kurtardı

Aydın, "Gelen polis memurları da geldiklerinde "kurşunlar isabet edebilirdi" dedi. Benim için dehşet, tüyler ürpertici bir şey. Bu kadar kanepe ve yatağın olduğu evde yere yatak yaparak yatıyoruz. Suçluların yakalanmasını istiyorum. Çünkü benim 3 tane çocuğum var. Küçük kızım bana "biraz daha televizyon izleyelim" dedi. Ben de "yok" demiştim. Biraz daha izlesek ölmüştük. Belki şuanda benim evim cenaze evi olacaktı." diye konuştu.

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