Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halk Ramazan Bayramı’na hazırlanıyor

"BAYRAMA HAZIRLIK YAPILDIĞI HİSSEDİLİYOR"

Tel Abyadlı Ahmet Arran yaptığı açıklamada, operasyon sonrası Tel Abyad'ın, gençler için daha özgür ve yaşanabilir bir yer olduğunu söyledi.

Arran, YPG/PKK'lı teröristlerin işgali sürecinde gençlerin hareket alanlarının kısıtlı olduğunu, bu nedenle bayram günlerinde bayram mutluluğunu hissetmediklerini aktardı.

Halkın bütçesinin, yükselen yakıt fiyatları ve enflasyon yüzünden kısıtlı olduğunu belirten Arran, "Sivillerin maddi durumu kısıtlı. Buna rağmen pazarda kalabalık var. Bayrama hazırlık yapıldığı hissediliyor." dedi.

Arran, Tel Abyad halkının ve dünyada yaşayan tüm Müslümanların bayramını kutlayarak Suriye'de barışın tesis edilmesi için temenni de bulundu.

Diğer bir Tel Abyadlı Adnan Derviş, "Çocuklara bayram kıyafetleri aldık. Bayram tatlısı ve kurabiye. Çocukların yüzü gülsün." diye konuştu.