Balıkesir Hisaralan Mahallesi’nde yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi



Hisaralan Mahallesi Muhtarı Sezgin Altınöz, "Rivayetlere göre İbrahim Dede, köyümüzün kuruluşu yıllarında Dursunbey Göbül köyünden çoban olarak gelir. Vaktiyle hizmetini yaptığı zengin ağa, hacca gitmiş ve orada bir gün canı nişasta helvası çekmiş. Onun bu arzusu İbrahim Dede'ye malum olunca ağanın hanımının yanına giderek helva yapmasını ister. Ağanın hanımı helvayı ne yapacağını sorunca birine göndereceğini söyler. Ağanın hanımı helvayı yaparak İbrahim'e teslim eder. O esnada ağa Mekke'de çadırında namaz kılarken selam verince helvayı görür. Yeni pişmiş sıcacık helvayı biri bırakmıştır diye düşünüp afiyetle yer ve dua eder. Ancak helvayı yedikten sonra helva kabının kendi kaplarına benzediğini görünce torbasına koyup köye geri döner.