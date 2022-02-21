Uşak’ta camiden dönerken husumetlisi tarafından kafasından vuruldu

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarları sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan H. Ç., sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken olay yerinde bulunan K. İ. ise Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.