Polisi metrelerce sürükleyen Bülent Sadıkoğlu: Aslında çok beyefendi bir insanım
Kocaeli’nde, emniyet güçleri tarafından denetim noktasında durdurulan Bülent Sadıkoğlu, bilgileri kontrol edildiği sırada ansızın gaza basarak uzaklaştı. Bu esnada bir trafik polisini yaralayan 06 CHP 50 plakalı otomobil sürücüsü Sadıkoğlu’nun yakalandığı sırada söyledikleri ise ‘pes’ dedirtti.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı emniyet güçleri tarafından, Başiskele İlçesi Ömer Türkçakal Bulvarı Yuvacık Sapağı mevkiinde yapılan rutin uygulamalar sırasında, geçen cuma günü durdurulan 06 CHP 50 Plakalı araç, evrakı kontrolü yapılırken, sürücüsü aniden gaza basarken kaçmaya başladı.
20 METRE POLİSİ SÜRÜKLEDİ
Kontrolü yapan Bedir Yıldız isimli polis memuru araca tutunarak sürücüyü durdurmaya çalıştı.
Ancak sürücü buna rağmen kaçmayı sürdürdü. Yaklaşık 20 metre sürüklenen polis memuru, daha sonra bir anda dengesini kaybederek yere düştü ve bayıldı.
OPERASYON BAŞLATILDI
Yaşanılanlara rağmen, 06 CHP 50 plakalı araç kamaya devam etti. Bölgede bulunan polis ekipleri ile vatandaşlar yaralanan polis memurunun yardıma koşarken, kaçan aracın yakalanması için çalışma başlatıldı.
OMZUNDA VE KOLUNDA ÇATLAKLAR OLUŞTU
Kaçan araç olay yerinden yaklaşık 4 kilometre mesafede Vezirçiftliği Kafkas Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Olayda yaralanan ve hastane de tedavisi devam eden polis memuru Bedir Yıldız'ın(25) ise omzunda ve kolunda çatlaklar bulunduğu öğrenild
HER YERDE ARANIYOR
Öte yandan olay yerinden kaçan ve aracı İstanbul Anadolu 21. İcra Dairesinden hacizli yakalamalı olduğu öğrenilen CHP eski Gençlik Kolları Başkan yardımcısı ve eski il gençlik kolları başkan vekilli Bülent Sadıkoğlu her yerde aranmaya başladı.
"ASLINDA BEN ÇOK BEYEFENDİ BİR İNSANIM"
Aranan Sadıkoğlu, dün teslim olmadan önce avukatına gittiği esnada polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sadıkoğlu'nun yakalandığında ve sağlık raporu alındığı esnada polis memurlarına "Aslında ben çok beyefendi bir insanım. Asla polise zarar vermem. Şeker hastasıyım. Bir anda korktum ve kaçtım" dediği öne sürüldü.
Sadıkoğlu'nun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, ve tamamlanan işlemler sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Muhtarlar Günü mesajları sözleri 2021! Muhtarlar Günü 19 Ekim kısa uzun mesajları!
- Erkan Özerman kimdir, kaç yaşında? Best Model Erkan Özerman biyografisi nasıl?
- 19 Ekim altın yorumları: Gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Bu değerlenme devam ederse...
- Sıfır araçta Kasım ayına dikkat! Araç fiyatlarında 60 bin TL’ye varan zam kapıda! Gözler ikinci el pazarında…
- Orionid meteor yağmuru 2021 ne zaman, saat kaçta? Orionid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?
- Togo nerede? Togo haritadaki yeri, hangi kıtada? Togo nüfusu ne kadar?
- TSK 2021 subay alımı başvuru nasıl yapılır? TSK muvazzaf subay alımı branş dağılımı ve başvuru şartları
- Yeni yılda yüzde 12,5 zam! Memura verilen ücretler değişti! Saat başı fazla çalışma ücreti…
- Jandarma 5 bin uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 Jandarma uzman erbaş mülakatları ne zaman?
- 27. Dönem POMEM sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- EDHO bu akşam (19 Ekim) var mı? EDHO yeni bölüm bugün var mı yok mu?
- Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 BJK Sporting Lizbon maçı hangi kanalda?