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Yokuş aşağı kayan bebek arabası 3 metre yükseklikten düştü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.09.2021 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021
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Yokuş aşağı kayan bebek arabası 3 metre yükseklikten düştü

Sinop’ta markete alışveriş yapmak üzere giden annenin yol kenarına bıraktığı bebek arabası içerisindeki 10 aylık bebeğiyle beraber yokuş aşağı kayarak 3 metre yükseklikten apartman bahçesine fırladı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Sinop Ada Mahallesi Kumru Sokağı'nda saat 17.00 sularında gerçekleşti. Bir anne bebek arabasındaki 2 çocuğuyla beraber markete alışveriş yapmaya gitti. Feci olay bir anlık dalgınlık sonucu yaşandı.

30 METRE İLERLEDİ

Anne bebek arabasını marketin önünde yola bırakıp arkasını döndü. O sırada eğimin etkisiyle hareket eden bebek arabası hızla yokuş aşağı gidip yaklaşık 30 metre ilerledi.

KOŞŞA DA YETİŞEMEDİ

Bu sırada yola bulunan bir araçta, bebek arabasını durdurabilecek yakınlıktaki sürücü olanları izlemekle yetindi.

Durumu geç fark eden anne ise panikle bebeğinin peşinden koştu.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Durdurulamayan bebek arabası, 3 metre yükseklikte apartman bahçesindeki beton zemine düştü. Neyse ki bebeğin emniyet kemeri takılıydı. Bebek beton zemine çarpmaktan emniyet kemeri sayesinde kurtuldu. Yere çarpan bebek arabası içindeki 10 aylık bebeği korudu.

MÜŞAHEDE ALTINDA TUTULUYOR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen bebek, sağlık kontrollerinin ardından müşahedeye alındı. Vatandaşlar bebeğin düştüğü noktadaki koruma tellerinin yıllardır yıkık olduğunu belirterek başka bir olay yaşanmadan bu noktada önlem alınmasını istedi.

O ANLAR KAMERADA
Olay iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

Bebeği emniyet kemeri korudu BEBEĞİ EMNİYET KEMERİ KORUDU

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