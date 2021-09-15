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Sokak köpeklerini besleyen vatandaşa tehdit! O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.09.2021 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021
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Sokak köpeklerini besleyen vatandaşa tehdit! O anlar kamerada

İstanbul’un Beykoz ilçesinde hayvansever Musa Söğütlü adlı vatandaş, sokak hayvanlarını beslediği sebebiyle, komşusu tarafından tehdit edildi. Komşusunun Musa Söğütlü’nün kapısına dayanıp tehditler savurduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, geçen günlerde Beykoz'da Çubuklu Mahallesinde gerçekleşti.

İddiaya göre, hayvansever Musa Söğütlü, sokakta yaralı durumdaki sokak köpeğine sahip çıkarak tedavisini yaptırdı.

ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

Klinik tedavisinin ardından müstakil evinin bahçesine sokak köpeğine bakmaya başladı. Söğütlü ile aynı sokakta oturan komşu A.G., sokak köpeğinden rahatsız oldu. Sokak köpeğinin koku ve gürültü yaptığını gerekçe göstererek Söğütlü'nün kapısına dayandı. Komşusuyla tartışan A.G., sorun çözülmez ise sokak köpeğini öldürmekle tehdit etti.

KAPISINA DAYANDI

Sokak köpeğinin zor durumda olduğunu belirten Musa Söğütlü, bu tür tehditlerin kendini yıldırmayacağını, sokak hayvanlarına her zaman sahip çıkacağını belirtti. Öte yandan A.G.'nin komşusu Musa Söğütlü'nün kapısına dayanarak tehditler savurduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



"HER GÜN KAPIMA TEKME TOKATLA GELİYORLAR"
Sokak köpeğine sahip çıktığı gerekçesiyle komşusu tarafından tehdit edilen hayvansever Musa Söğütlü, "Yaklaşık üç, dört ay önce Hidiv Kasrı'nın orada yaralı olarak sokak köpeğini buldum. Köpeğin üç dört yerinde bıçak yarası vardı ve tedavisini yaptırdık, Sokak köpeği benim orada kaldı. Hiçbir yere gitmedi. Şu an yaşlı karı koca dışında mahallece herkes sokak olarak köpeğe bakıyor. Yaşlı çiftin derdini çözmüş değiliz. Her gün kapıma tekme tokatla geliyorlar. Kapıma vuruyorlar. Ağıza alınmayacak laflar edip, küfür ediyorlar. Bir de köpeği ölümle tehdit ediyorlar. En fazla köpekten rahatsız olduklarını söylüyorlar. Sokağımızda ne kadar ev varsa, bina var olsa da tek rahatsız olan onlar onun dışında kimse rahatsız olmuyor. Köpeği öldürmekle tehdit ediyorlar. Her şeye rağmen yaşı büyük oldukları için ben sadece susmayı tercih ediyorum. Ama köpeğe bir şey yapacaklar diye tedirginim. Kesinlikle bu tehditler beni vazgeçmemi sağlamaz son nefesime kadar sokak hayvanları için elimden geleni yaparım" diye konuştu

Yoksa köpeğini öldürürüm "YOKSA KÖPEĞİNİ ÖLDÜRÜRÜM"
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