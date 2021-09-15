Sokak köpeklerini besleyen vatandaşa tehdit! O anlar kamerada





"HER GÜN KAPIMA TEKME TOKATLA GELİYORLAR"

Sokak köpeğine sahip çıktığı gerekçesiyle komşusu tarafından tehdit edilen hayvansever Musa Söğütlü, "Yaklaşık üç, dört ay önce Hidiv Kasrı'nın orada yaralı olarak sokak köpeğini buldum. Köpeğin üç dört yerinde bıçak yarası vardı ve tedavisini yaptırdık, Sokak köpeği benim orada kaldı. Hiçbir yere gitmedi. Şu an yaşlı karı koca dışında mahallece herkes sokak olarak köpeğe bakıyor. Yaşlı çiftin derdini çözmüş değiliz. Her gün kapıma tekme tokatla geliyorlar. Kapıma vuruyorlar. Ağıza alınmayacak laflar edip, küfür ediyorlar. Bir de köpeği ölümle tehdit ediyorlar. En fazla köpekten rahatsız olduklarını söylüyorlar. Sokağımızda ne kadar ev varsa, bina var olsa da tek rahatsız olan onlar onun dışında kimse rahatsız olmuyor. Köpeği öldürmekle tehdit ediyorlar. Her şeye rağmen yaşı büyük oldukları için ben sadece susmayı tercih ediyorum. Ama köpeğe bir şey yapacaklar diye tedirginim. Kesinlikle bu tehditler beni vazgeçmemi sağlamaz son nefesime kadar sokak hayvanları için elimden geleni yaparım" diye konuştu

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