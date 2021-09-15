Sokak köpeklerini besleyen vatandaşa tehdit! O anlar kamerada
İstanbul’un Beykoz ilçesinde hayvansever Musa Söğütlü adlı vatandaş, sokak hayvanlarını beslediği sebebiyle, komşusu tarafından tehdit edildi. Komşusunun Musa Söğütlü’nün kapısına dayanıp tehditler savurduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre olay, geçen günlerde Beykoz'da Çubuklu Mahallesinde gerçekleşti.
İddiaya göre, hayvansever Musa Söğütlü, sokakta yaralı durumdaki sokak köpeğine sahip çıkarak tedavisini yaptırdı.
ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ
Klinik tedavisinin ardından müstakil evinin bahçesine sokak köpeğine bakmaya başladı. Söğütlü ile aynı sokakta oturan komşu A.G., sokak köpeğinden rahatsız oldu. Sokak köpeğinin koku ve gürültü yaptığını gerekçe göstererek Söğütlü'nün kapısına dayandı. Komşusuyla tartışan A.G., sorun çözülmez ise sokak köpeğini öldürmekle tehdit etti.
KAPISINA DAYANDI
Sokak köpeğinin zor durumda olduğunu belirten Musa Söğütlü, bu tür tehditlerin kendini yıldırmayacağını, sokak hayvanlarına her zaman sahip çıkacağını belirtti. Öte yandan A.G.'nin komşusu Musa Söğütlü'nün kapısına dayanarak tehditler savurduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
"HER GÜN KAPIMA TEKME TOKATLA GELİYORLAR"
Sokak köpeğine sahip çıktığı gerekçesiyle komşusu tarafından tehdit edilen hayvansever Musa Söğütlü, "Yaklaşık üç, dört ay önce Hidiv Kasrı'nın orada yaralı olarak sokak köpeğini buldum. Köpeğin üç dört yerinde bıçak yarası vardı ve tedavisini yaptırdık, Sokak köpeği benim orada kaldı. Hiçbir yere gitmedi. Şu an yaşlı karı koca dışında mahallece herkes sokak olarak köpeğe bakıyor. Yaşlı çiftin derdini çözmüş değiliz. Her gün kapıma tekme tokatla geliyorlar. Kapıma vuruyorlar. Ağıza alınmayacak laflar edip, küfür ediyorlar. Bir de köpeği ölümle tehdit ediyorlar. En fazla köpekten rahatsız olduklarını söylüyorlar. Sokağımızda ne kadar ev varsa, bina var olsa da tek rahatsız olan onlar onun dışında kimse rahatsız olmuyor. Köpeği öldürmekle tehdit ediyorlar. Her şeye rağmen yaşı büyük oldukları için ben sadece susmayı tercih ediyorum. Ama köpeğe bir şey yapacaklar diye tedirginim. Kesinlikle bu tehditler beni vazgeçmemi sağlamaz son nefesime kadar sokak hayvanları için elimden geleni yaparım" diye konuştu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 BJK Dortmund maçı hangi kanalda, şifreli mi?
- KPSS sonuçları açıklanıyor... 2021 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT...
- Ütü tost ile ünlenmişti! Tostçu Mahmut neden öldü? Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı?
- Faiz %0,49’dan 1,42’ye yükseliyor! Kredi borçlarına yapılandırma müjdesi! Bankalardan kredi çekenler...
- Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- gsb.gov.tr: GSB kura sonuçları sorgulama ekranı! 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sonuçları isim listesi
- MEB duyurdu! AKS sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- KYK yurt sonuçları bugün açıklanır mı? 2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
- Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- Survivor All Star 2022 için kritik isim... Geçen sezon tozu dumana katmıştı! Bu kez an meselesi...
- 3600 ek gösterge son durum: 3600 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? 3600 kimleri, meslekleri kapsayacak?
- 1990'da İzlanda'ya maça giderken mola verdikleri Londra'da Duty Free yazısının bedava anlamına geldiğini sanıp aldıklarının parasını ödemeyip gözaltına alınanlar kimlerdir?