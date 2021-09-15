Gelinlik ve pişmaniyeden uyuşturucu çıktı!

GELİNLİK VE PİŞMANİYEYLE UYUŞTURUCU SOKMA DENEMELERİ



Otogar içerisinde risk analiz çalışması yapan güven timleri şüpheli tavırlar sergileyen bir kişiyi belirledi. İzlemeye alınan şüpheli ardından durdurularak üst araması yapıldı, çantasında bulunan gelinlik polisin dikkatini çekti. Şüpheli şahıs düğünü için aldığını söyledi. Ancak polis ekipleri gelinliği açınca gerçek ortaya çıktı. Gelinliğin iç kısmına sarılı halde uyuşturucu madde buldu. Şüpheli ise gözaltına alındı.