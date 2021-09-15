Gelinlik ve pişmaniyeden uyuşturucu çıktı!
Son dakika haberine göre: İstanbul’a uyuşturucu sokmaya çalışan zehir kuryeleri ilginç yöntemlere başvurdu. Biri uyuşturucuyu pişmaniyenin içine saklarken diğeri de gelinliğe sardı. Ancak iki şüpheli de otogarda görev yapan güven timlerinin dikkati sayesinde yakalandı.
İstanbul 15 Temmuz Otogarı Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında adeta göz hapsinde tutuluyor. Şüpheli kişiler tek tek tespit ediliyor. Üstleri çantaları didik didik aranıyor.
GELİNLİK VE PİŞMANİYEYLE UYUŞTURUCU SOKMA DENEMELERİ
Otogar içerisinde risk analiz çalışması yapan güven timleri şüpheli tavırlar sergileyen bir kişiyi belirledi. İzlemeye alınan şüpheli ardından durdurularak üst araması yapıldı, çantasında bulunan gelinlik polisin dikkatini çekti. Şüpheli şahıs düğünü için aldığını söyledi. Ancak polis ekipleri gelinliği açınca gerçek ortaya çıktı. Gelinliğin iç kısmına sarılı halde uyuşturucu madde buldu. Şüpheli ise gözaltına alındı.
Güven Timleri tarafından durdurulan bir kişiye daha üst araması yapıldı. Pişmaniye paketinin içinden uyuşturucu çıktı. Polisin dikkati sayesinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İki şüpheli de gözaltına alındı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- gsb.gov.tr: GSB kura sonuçları sorgulama ekranı! 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sonuçları isim listesi
- MEB duyurdu! AKS sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- KYK yurt sonuçları bugün açıklanır mı? 2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
- Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- Survivor All Star 2022 için kritik isim... Geçen sezon tozu dumana katmıştı! Bu kez an meselesi...
- 3600 ek gösterge son durum: 3600 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? 3600 kimleri, meslekleri kapsayacak?
- 1990'da İzlanda'ya maça giderken mola verdikleri Londra'da Duty Free yazısının bedava anlamına geldiğini sanıp aldıklarının parasını ödemeyip gözaltına alınanlar kimlerdir?
- Jül Sezar kimin mezarını ziyaret etmiştir? Kim Milyoner sorusu
- iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? iPhone 13, Pro Max, iPad Mini Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?
- SGK tarafından toplu ödeme müjdesi! Başvuranın hesabına en az 6.000 TL yatıyor! Süreyi kaçıran alamıyor...
- Emeklinin yüzünde güller açacak! SSK, SGK ve Bağ-kur emeklisine zam yolda! 3.439 TL altında...