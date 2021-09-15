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Gelinlik ve pişmaniyeden uyuşturucu çıktı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.09.2021
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Gelinlik ve pişmaniyeden uyuşturucu çıktı!

Son dakika haberine göre: İstanbul’a uyuşturucu sokmaya çalışan zehir kuryeleri ilginç yöntemlere başvurdu. Biri uyuşturucuyu pişmaniyenin içine saklarken diğeri de gelinliğe sardı. Ancak iki şüpheli de otogarda görev yapan güven timlerinin dikkati sayesinde yakalandı.

İstanbul 15 Temmuz Otogarı Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında adeta göz hapsinde tutuluyor. Şüpheli kişiler tek tek tespit ediliyor. Üstleri çantaları didik didik aranıyor.

GELİNLİK VE PİŞMANİYEYLE UYUŞTURUCU SOKMA DENEMELERİ

Otogar içerisinde risk analiz çalışması yapan güven timleri şüpheli tavırlar sergileyen bir kişiyi belirledi. İzlemeye alınan şüpheli ardından durdurularak üst araması yapıldı, çantasında bulunan gelinlik polisin dikkatini çekti. Şüpheli şahıs düğünü için aldığını söyledi. Ancak polis ekipleri gelinliği açınca gerçek ortaya çıktı. Gelinliğin iç kısmına sarılı halde uyuşturucu madde buldu. Şüpheli ise gözaltına alındı.

Güven Timleri tarafından durdurulan bir kişiye daha üst araması yapıldı. Pişmaniye paketinin içinden uyuşturucu çıktı. Polisin dikkati sayesinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İki şüpheli de gözaltına alındı.


Emniyette sorguya alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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