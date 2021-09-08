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İzmir'deki orman yangını 1 saatte söndürüldü

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
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İzmir’deki orman yangını 1 saatte söndürüldü

İzmir Kemalpaşa’da çıkan orman yangını ekiplerin hem havadan hem de karadan yürüttüğü çalışmalar sonucunda 1 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kemalpaşa ilçesi Dereköy mevkisinde bulunan ormanlık alanda daha tespit edilemeyen bir sebepten yangın çıktı.

Vatandaşların ihbar etmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri, 15 arazöz, 2 su tankeri ile itfaiye ekipleri gönderildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Karabel Mahallesi yakınlarındaki orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan 1 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alınıp, söndürüldü.

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