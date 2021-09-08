Gaziosmanpaşa’da sevgili dehşeti! Öldürüp çukura gömen zanlıya müebbet hapis
İstanbul Gaziosmanpaşa’da Mehmet Taşdelen sevgilisi Ayşe Altuntaş’ı tabancayla öldürdü. Kazdığı çukura Altuntaş'ı gömdüğü öne sürülen Taşdelen'in yargılandığı davada hüküm verildi.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde evinden çıktıktan sonra ortadan kaybolan sevgilisi Ayşe Altuntaş'ı tabancayla vurarak öldürdüğü, sonrasında kazdığı çukura gömdüğü ve eşyalarını da yok ettiği öne sürülen tutuklu zanlı Mehmet Taşdelen'in yargılandığı davada hüküm verildi.
İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Mehmet Taşdelen, Ayşe Altuntaş'ın müşteki çocukları ile eşi ve tarafların avukatları hazır bulundu.
Duruşmada önceki sunduğu mütalaasını tekrar ettiğini belirten Cumhuriyet savcısı, sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Savunmasında Ayşe Altuntaş'ı öldürmediğini söyleyen tutuklu sanık Mehmet Taşdelen, beraatını ve tahliyesini istedi.
Sanığın avukatı ise savunmasında, sanığın Ayşe Altuntaş'ı öldürdüğüne dair somut delil olmadığını belirterek beraatını ve tahliyesini talep etti.
"ÇOK PİŞMANIM"
Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık Taşdelen, "Yapmadığım bir suç dolayısıyla karşınızda bulunmaktan çok utanıyorum. Çok pişmanım. Tek şahidim Allah, ondan sonra sizlersiniz. Mahkemenin vereceği karara razıyım" ifadelerini kullandı.
MÜEBBET HAPİS CEZASINA KARAR VERİLDİ
Tutuklu sanık Mehmet Taşdelen'i 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle cezasında lehine takdir indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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