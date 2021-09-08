Gaziosmanpaşa’da sevgili dehşeti! Öldürüp çukura gömen zanlıya müebbet hapis

"ÇOK PİŞMANIM"

Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık Taşdelen, "Yapmadığım bir suç dolayısıyla karşınızda bulunmaktan çok utanıyorum. Çok pişmanım. Tek şahidim Allah, ondan sonra sizlersiniz. Mahkemenin vereceği karara razıyım" ifadelerini kullandı.