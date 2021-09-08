Bakırköy’de üzerine ağaç devrilen kadın yaralandı

"TEYZENİN DURUMU İYİ"



Ağacın devrildiği sokakta esnaf olan Eren Özbayır, "Teyzenin durumu iyiydi. Bilinci açıktı. Herhangi bir rahatsızlığı görülmüyordu. Aracın üstüne de devrilmiş. Araçta hasar oluşmuş." dedi.

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