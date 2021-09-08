Bakırköy’de üzerine ağaç devrilen kadın yaralandı
İstanbul’un Bakırköy ilçesinde, bir ağaç kaldırıma ve yol kenarında park halindeki aracın üzerine devrildi. Bu esnada kaldırımda eşiyle yürüyen Zekiye Çağıltı dalların kafasına düşmesi sebebiyle yaralandı.
Bakırköy İncirli Yolu Sokak'ta, saat 11.00 sularında, ağaç rüzgarın etkisiyle park halindeki aracın üstüne devrildi.
Bu esnada kaldırımda eşi Ahmet Çağıltı ile yürüyen Zekiye Çağıltı dalların kafasına düşmesi sebebiyle yaralandı.
İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI
Etraftaki vatandaşlar kadının yanına koştu. İhbar üzerine 112 ekipleri ve itfaiye çağırıldı.
Olay yerine giden sağlık ekipleri Zekiye Çağıltı'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Çağıltı'nın durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İtfaiye ekipleri ağacı, motorlu testereyle keserek kaldırdı. Özel bir okulun bulunduğu sokakta meydana gelen olayda, öğrencilerin derste olması faciayı önledi.
"TEYZENİN DURUMU İYİ"
Ağacın devrildiği sokakta esnaf olan Eren Özbayır, "Teyzenin durumu iyiydi. Bilinci açıktı. Herhangi bir rahatsızlığı görülmüyordu. Aracın üstüne de devrilmiş. Araçta hasar oluşmuş." dedi.
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