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Bakırköy'de şiddetli rüzgarda ağaç devrildi, yaşlı kadın yaralandı

İHA
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Giriş: 08.09.2021 12:53
Bakırköy'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, yaşlı bir kadının yaralanmasına yol açtı. İlk müdahalesi olay yerinde Acil Tıp eğitimi alan bir vatandaş tarafından yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı. Acıyla yere yığılan yaşlı kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada olay yerinde bulunan ve Acil Tıp Eğitimi alan bir kadın yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını hastaneye kaldırdı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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