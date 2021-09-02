Van'da çimento torbalarının altından 78 Afgan göçmen çıktı

Araçta yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemleri yapılmak üzere ilgili birime gönderilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.



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