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Van'da çimento torbalarının altından 78 Afgan göçmen çıktı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.09.2021 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021
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Van’ın Gevaş ilçesinde durdurulan kamyonette çimento torbalarının altına gizlenmiş 78 Afgan yakalandı. Konuya dair Van Valiliğinden bir de açıklama geldi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca saat 00.05'te Balaban yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir kamyonetin durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Durdurulan kamyonet içerisinde çimento torbalarının altına gizlenmiş 78 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır. Olay ile ilgili araç sürücüsü H.T. isimli şahıs gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, araca da el konulmuştur.

Araçta yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemleri yapılmak üzere ilgili birime gönderilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

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