Taşkın Daştan İngiliz turistin miras bıraktığını açıkladı! Çocuklarım için kullanacağım

Sabah'ın haberine göre Mirasından 57 bin liralık tutarı çok sevdiği otel personeli Daştan'a bırakan Courtney, 200 ile 500 paund arası tutarları da 10 otel çalışanına gönderdi. Courntey'in vefatından dolayı büyük üzüntü yaşayan otel çalışanları, zarf içinde gelen İngiliz turistin mirasından gönderdiği paraları görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Otel yönetimi de sürekli 401 numaralı odada kalan turisti unutmadı. O odaya Charlies'in adı verildi.

"PARA GÖNDERECEĞİNİ SÖYLEYİNCE ŞAKA SANDIK"

Zarf içerisindeki tutarı görünce büyük şaşkınlık yaşadığını söyleyen Daştan yaptığı açıklamada, "Hayatımın en büyük bahşişini aldım. 23 yıldır otelde çalışıyorum. İngiltere'de yaşayan Charles George Courtney, 1990'dan 2014'e kadar otelimize geldi. Yılda iki kez tatil yapardı. Bir kere tatildeyken rahatsızlanmıştı. İzmir'deki bir hastaneye kaldırmıştık.