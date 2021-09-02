Taşkın Daştan İngiliz turistin miras bıraktığını açıkladı! Çocuklarım için kullanacağım
Çalıştığı otelde tanıştığı İngiliz turist ile sıkı bir bağ kuran 45 yaşındaki Taşkın Daştan'a miras kalmıştı. İngiliz turistin kendisine para bırakmasıyla Türkiye ve İngiltere'de manşetleri süsleyen Daştan açıklamalarda bulundu. 2 çocuk babası Daştan ne kadar miras bırakıldığını açıklarken, bu parayı çocuklarının eğitimi için kullanacağını söyledi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1990 yılında hizmete başlayan otelde bellboy olarak çalışan 45 yaşındaki evli iki çocuk babası Taşkın Daştan, otelin ilk misafirlerinden olan İngiliz Charles George Courtney Türkiye'yi ve kaldığı oteli o kadar sevdi ki 24 yıl boyunca aralıksız aynı yere tatile geldi. Özellikle Taşkın Daştan'ı çok seven Charles George Courtney, onu her gördüğünde sohbet etmeyi sürdürdü.
İngiliz turist, her yıl iki kez tatilini Kuşadası'ndaki çok sevdiği bu otelde yaptı. Courtney, son tatilinde rahatsızlanınca Daştan ve otel personeli tarafından İzmir'deki hastaneye kaldırıldı. Ailesinden ve bakıcısından görmediği ilgiyi otel personelinden gören İngiliz turist, gördüğü vefayı karşılıksız bırakmadı.
Sabah'ın haberine göre Mirasından 57 bin liralık tutarı çok sevdiği otel personeli Daştan'a bırakan Courtney, 200 ile 500 paund arası tutarları da 10 otel çalışanına gönderdi. Courntey'in vefatından dolayı büyük üzüntü yaşayan otel çalışanları, zarf içinde gelen İngiliz turistin mirasından gönderdiği paraları görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Otel yönetimi de sürekli 401 numaralı odada kalan turisti unutmadı. O odaya Charlies'in adı verildi.
"PARA GÖNDERECEĞİNİ SÖYLEYİNCE ŞAKA SANDIK"
Zarf içerisindeki tutarı görünce büyük şaşkınlık yaşadığını söyleyen Daştan yaptığı açıklamada, "Hayatımın en büyük bahşişini aldım. 23 yıldır otelde çalışıyorum. İngiltere'de yaşayan Charles George Courtney, 1990'dan 2014'e kadar otelimize geldi. Yılda iki kez tatil yapardı. Bir kere tatildeyken rahatsızlanmıştı. İzmir'deki bir hastaneye kaldırmıştık.
Çok memnun kalmıştı. Bakıcısının ve ailesinin bile kendisiyle bu kadar ilgilenmediğini söylemişti. Çok mutlu olmuştu. Taburcu olduktan sonra bizi odasına çağırmıştı. Size çocuklarınızın eğitimleri için mirasımdan para göndereceğini söyledi. Çok espirili ve şakacı biriydi. Çok ciddiye almamıştık. İsimlerimizi zarflara yazıp parayı göndermiş. İmza karşılığında otel yönetimimiz bize paraları teslim etti. Gerçekten çok şaşırdık" dedi.
HERKESE İSMİYLE HİTAP EDERDİ
Charles'in bütün personele ismiyle hitap ettiğini anlatan Daştan, "Adeta ailemizin bir parçası gibiydi" dedi. 57 bin lirayı çocuklarının eğitimi için kullanacağını söyleyen Daştan, "Çocuklarımdan biri ortaokula başladı. Diğeri de lise son sınıfa gidecek.
Mesleğimi yıllardır severek yapıyorum. Charles George Courtney de bunu bize söyledi. Otelde kendisini evinden daha huzurlu ve mutlu hissettiğini anlatmıştı. Türkiye'nin ikinci vatanı olduğu söylemişti. Yazın ve kışın tatile gelirdi. Kuşadası'nı çok severdi" dedi.
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