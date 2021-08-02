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Orman şehidi Yaşar Cinbaş memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.08.2021
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Orman şehidi Yaşar Cinbaş memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları esnasında görev şehidi olan Yaşar Cinbaş, memleketi Afyonkarahisar Çay'da yapılan cenaze töreninin ardından defnedildi. Yaşar Cinbaş'ın avukat olan oğlu da cenazeye cübbesi ile katıldı.

Antalya Manavgat'taki yangın 6. gününde sürüyor. Devlet yangın söndürme çalışmalarında tüm imkanlarını seferber ederken vatandaşlar da dört koldan destek olmaya devam ediyor.

Manavgat'ta yangın söndürme çalışmalarında şehit düşen Cinbaş'ın cenazesi önce Çay ilçesindeki evinin önüne getirilerek burada helallik alındı. Ardından Çay ilçe mezarlığında Yaşar Cinbaş için cenaze töreni gerçekleştirildi. Cinbaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutunu askeri manga tören alanına getirdi. Törene Vali Gökmen Çiçek, Garnizon ve İkmal Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, belediye başkanları, kaymakamlar ve Cinbaş'ın ailesi ve pek çok orman işletme müdürlüklerinde görevli çalışanlar katıldı.

Cenazede Cinbaş'ın avukat olan 23 yaşındaki oğlu Mahmut Cinbaş törene cübbesini giyerek katıldı. Törende ayakta durmakta zorlanan Cinbaş'ın eşi Havva ile kızı Tuğba Cinbaş'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

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