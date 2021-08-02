Orman şehidi Yaşar Cinbaş memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

Manavgat'ta yangın söndürme çalışmalarında şehit düşen Cinbaş'ın cenazesi önce Çay ilçesindeki evinin önüne getirilerek burada helallik alındı. Ardından Çay ilçe mezarlığında Yaşar Cinbaş için cenaze töreni gerçekleştirildi. Cinbaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutunu askeri manga tören alanına getirdi. Törene Vali Gökmen Çiçek, Garnizon ve İkmal Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, belediye başkanları, kaymakamlar ve Cinbaş'ın ailesi ve pek çok orman işletme müdürlüklerinde görevli çalışanlar katıldı.