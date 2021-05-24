Prof. Dr. Alper Şener: Aşılama için zaman kazanmak için önlemlere devam etmek

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 210 bin 291 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı. 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 710 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1843 oldu, 11 bin 202 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 24 bin 313'e yükseldi. Toplam test sayısı 52 milyon 377 bin 678'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 186 bin 487, vefat sayısı 46 bin 268 oldu.