Adana’da kanlar içinde ölü bulunan adamı oğlu tüfekle vurmuş

Baba Mahmit'in, oğlu M.M.'nin arkadaşlarına karıştığı ve bu nedenle ikili arasında tartışma yaşandığı, daha sonra da evden bir el silah sesi geldiği belirlendi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, M.M.'nin elinde bir çantayla evden çıkıp uzaklaştığını tespit etti. Polis, cinayet şüphelisi M.M.'yi arıyor.

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