Adana’da kanlar içinde ölü bulunan adamı oğlu tüfekle vurmuş
Adana'da dün saat 19.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil evde pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulunan Abdulazim Mahmit’in (49), 16 yaşındaki oğlu M.M. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Polis, olayın ardından elinde çantayla evden çıkıp, kaçan M.M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Abdulazim Mahmit’in yakınları ise sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.
Abdulazim Mahmit'ten haber alamayan çocukları, eve gelip, kapıyı çaldı.
Ancak kapıyı açan olmayınca evin balkonuna tırmanıp, pencereden bakan çocukları, babaları Abdulazim Mahmit'ın kanlar içinde yerde yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÇOCUKLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Eve çilingirle giren polis ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mahmit'in pompalı av tüfeğiyle sırtından vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Çocukları, sinir krizi geçirip gözyaşı döktü. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mahmit'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ OĞLU ARANIYOR
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
Baba Mahmit'in, oğlu M.M.'nin arkadaşlarına karıştığı ve bu nedenle ikili arasında tartışma yaşandığı, daha sonra da evden bir el silah sesi geldiği belirlendi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, M.M.'nin elinde bir çantayla evden çıkıp uzaklaştığını tespit etti. Polis, cinayet şüphelisi M.M.'yi arıyor.
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