Hala ilk günkü gibi! 700 yıllık yadigar

Köprü günümüzde araç trafiğine kapalı olsa da yayaların geçişine izin veriliyor. Köprünün orijinalinde 7 kemer gözlü olarak inşa edilmiş olsa da, bugün sadece 6 gözü bulunuyor. Tarihi köprünün 1729 yılındaki bir taşkın sırasında zarar gördüğü ve tamir edildiği, 1872'de yine bir taşkın nedeniyle kemerlerden birinin yıkıldığı ve tamir edilerek tamamen kapatıldığı biliniyor.