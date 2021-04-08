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İstanbul Şile’de korkutan yangın! Gemiden dumanlar yükseldi

Son dakika yaşam haberleri... 'nda demirli bulunan bir gemide yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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Edinilen bilgiye göre, Şile Limanı'nda demirli bulunan bir balıkçı gemisinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gemi personeli ve liman görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

ÖLÜ VE YARALI YOK

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler ve dumanlar yükselen gemideki yangın olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

Yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenilirken, gemide hasar meydana geldi.

Şile’de korkutan yangın! Gemiden dumanlar yükseldi ŞİLE'DE KORKUTAN YANGIN! GEMİDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

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