İstanbul Şile’de korkutan yangın! Gemiden dumanlar yükseldi

Edinilen bilgiye göre, Şile Limanı'nda demirli bulunan bir balıkçı gemisinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gemi personeli ve liman görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

ÖLÜ VE YARALI YOK

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler ve dumanlar yükselen gemideki yangın olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

Yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenilirken, gemide hasar meydana geldi.