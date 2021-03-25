8 saat arayla annesini ve ağabeyini kaybetti! Açıklamasıyla yürek yaktı: Çok zor

"KİMSE BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMESİN"

Salgının çok ciddi bir boyutta olduğunu söyleyen Dr. Sezer, "Dünyanın birçok yerine göre daha yoğun yaşıyoruz. Durum çok ciddi. Herkesin olabildiği kadar en üst düzeyde dikkat etmesi gerekiyor. Ne yazık ki hayatın akışında önlemlere yeterince uyulmadığını görüyoruz. Önlemlere uyanların bile nelerle karşılaşabildiği ortadayken hiçbir biçimde ciddiye almama, önemsememe gibi bir durum olamaz. Bütün dünya bütün insanlık olarak çok ağır bir imtihandan geçiyoruz. Kimse bana bir şey olmaz demesin. Ne olur herkes çok dikkat etsin" diye konuştu.