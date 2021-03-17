17 Mart 2021, Çarşamba
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İstanbul'da koronavirüs partisi yapılan boğaz manzaralı lüks otel kapatıldı

Bebek'te bulunan lüks otelde geçtiğimiz günlerde 90 kişilik parti verilmişti. Otel müşterisi olarak içeri alınan kişiler pandemi kurallarını ihlal etmekten idari cezaya çarptırıldı. manzaralı otelde pandemi kurallarına uyulmaması, eğlence yapılması ve gerçeğe aykırı olarak 8-9 kişinin bir odada kaldığı şeklinde gerçek dışı kayıt oluşturulması nedeniyle, 5 gün süreyle kapatıldı.

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Giriş Tarihi: 17.03.2021 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
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İstanbul'da koronavirüs partisi yapılan boğaz manzaralı lüks otel kapatıldı

'ta hafta sonu 90 kişinin eğlence yaptığı otel pandemi kurallarına uymadığı için 5 gün süreyle kapatıldı. Otel kapısına " tarafından 15.03.2021 tarih ve kararı ile kapatılmıştır" yazısı asılarak mühürlendi.

'ta Cumartesi gecesi manzaralı otelde pandemi kurallarına uyulmaması, eğlence yapılması ve gerçeğe aykırı olarak 8-9 kişinin bir odada kaldığı şeklinde gerçek dışı kayıt oluşturulması nedeniyle, 5 gün süreyle kapatıldı. Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile otele gelen yetkililer, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 15.03.2021 tarih ve kararı ile kapatılmıştır" yazısı asılarak mühürlendi.

Otelde koronavirüs tedbirlerine uymayarak eğlence yapılması ve gerçeğe aykırı kayıt oluşturulması nedeniyle 90 kişiye 312 bin lira cezai işlem uygulanmıştı.

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