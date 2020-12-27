'Etli ekmek' tuzağıyla öldürdüler! Daha 16 yaşındaydı...

Söyleyecek söz bulunmuyor. Evlat acısı çok büyük bir acı. Allah herkesin çocuğunu, analarına, babalarına bağışlasın. Bu çocukların her birinin 14-15 veya en düşük dosyası olanın 5 suçtan kaydı varmış. Bu kadar olaya karışmalarına rağmen hakimler, savcılar bu çocukları neden dışarıya salıyor. O kadar suç işlemişler. Bu çocukların dışarıda işi ne? Resmen çete kurmuşlar. 1 kişiye 6 kişi saldırır mı? Bu çetelere bir dur demek gerekir. Allah acımızı dindirsin.''

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