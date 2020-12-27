O nedenle bu aşı ile ilgili olası durumları biliyoruz. Bu bakımdan bir basamak daha avantajlı. Ama öbür taraftan baktığımızda da mRNA aşısı da teknolojik olarak önümüzdeki dönem için bize ışık yakan bir aşı.

Şunun için ışık yakan bir aşı, bugüne kadar aşı geliştiremediğimiz enfeksiyonlara karşı hatta bazı kanser türlerine karşı çok umut verici bir teknoloji ve gerçekten de avantaj sağlayabilir" dedi.