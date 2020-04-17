İstanbul'da kağıt fabrikasının bahçesinde bulunan kağıt balyaları alev aldı

Son dakika haberi...Halkalı'da bir kağıt fabrikasının bahçesinde bulunan kağıt balyaları alev aldı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Halkalı'da bulunan kağıt fabrikasında saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kağıt balyalarını söndürmek için itfaiye ekibini çalışması sürüyor.

NEDENİ BİLİNMİYOR!

Yangın saat 15.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasının bahçesinde çıktı. Bahçede üst üstte istiflenmiş şekilde duran tonlarca atık kağıt balyalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

DUMANLAR YÜKSELDİ

Alevler büyüyerek diğer baylara da sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi fabrika çalışanları yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın yükseldiği ve alevlerin görüldüğü yangına İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.