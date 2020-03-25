Son dakika | İstanbul'da yaşlı adama maske takarak alay eden kişi hakkında önemli gelişme

Son dakika haberi...İstanbul'da yaşlı adama maske takarak başına kolonya döken ve görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak tepkiye neden olan kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da yaşlı bir adamı durduran kişi, zorla maske takarak başına kolonya döktü. Görüntüler büyük tepkiye neden oldu.





Görüntüleri inceleyerek kimliğini belirleyen ekipler, şüpheli Osman K.'yı gözaltına aldı..Osman K. sağlık kontrolünün ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Osman K. sorgusunun ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevkedildi.