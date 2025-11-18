Haberler Tıkla Haberleri Zehirlenme vakalarında bu kez adres Niğde! 6 öğrenci hastanelik oldu

Son günlerde yaşanan zehirlenme vakaları Türkiye'nin gündemine oturdu. Benzer bir olayda Niğde'de yaşandı. Bir okulda pasta yedikten sonra rahatsızlanan 6 öğrenci, kaldırdıkları hastanede tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 23:52 Güncelleme Tarihi: 19.11.2025 00:01
Niğde'de bir okulda pasta yedikten sonra rahatsızlanan 6 öğrenci, kaldırdıkları hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mehmet Göker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda pasta yiyen E.D. (16), R.D (17), M.Ç (15), M.D (15), R.Ç (16) ve Y.Ç (15) bir süre sonra rahatsızlandı.

6 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Nöbetçi öğretmenin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Buradaki ilk müdahalenin ardından öğrenciler kaldırıldıkları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

