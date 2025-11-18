Zehirlenme vakalarında bu kez adres Niğde! 6 öğrenci hastanelik oldu

Niğde'de bir okulda pasta yedikten sonra rahatsızlanan 6 öğrenci, kaldırdıkları hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mehmet Göker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda pasta yiyen E.D. (16), R.D (17), M.Ç (15), M.D (15), R.Ç (16) ve Y.Ç (15) bir süre sonra rahatsızlandı.

6 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Nöbetçi öğretmenin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Buradaki ilk müdahalenin ardından öğrenciler kaldırıldıkları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.