Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme! Suç örgütü lideri Derkan Başer ve 2 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis gelirlerini akladığı suçlamasıyla gözaltına alınan Derkan Başer ve beraberindeki 4 kişi gözaltına alındı. Çıkarıldıkları mahkemece 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçundan 3 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheliye adli kontrol uygulandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 22.09.2025 23:09
YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME!

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın araştırma raporu, Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği'nin raporu ile MASAK raporları doğrultusunda düzenlenen operasyonda suç örgütü lideri Derkan Başer'in de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 2'si hakkında adli kontrol uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın araştırma raporu, Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği'nin raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporu doğrultusunda şüpheli Derkan Başer'in liderliğinde kurulan suç örgütünün, 'yasa dışı bahis' yoluyla elde edilen gelirlerin kaynağını gizleyerek 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçunu işledikleri belirlendi.

Bu kapsamda 19 Eylül tarihinde düzenlenen operasyonda; Ceren Başer, Ertaş Savun, İnan Çelik, Hamdi Sağlam ve Melek Sağlam gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Ertaş Savun, Hamdi Sağlam, İnan Çelik çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, Ceren Başer ve Melek Sağlam hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

