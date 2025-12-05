Vicdansızlığın böylesi! 3 kardeş yıllarca güvercin kümesinde tutulmuş

Ankara'da ortaya çıkan görüntüler yürekleri sızlattı. 11 yaşındaki engelli bir çocuğun, amcası tarafından güvercin kümesine kapatıldığı ve yıllarca orada yaşamaya mahkum bırakıldığı ortaya çıktı. Olay yerinde yaşanan insanlık dramına şahit olan komşular ve olayı sosyal medyada paylaşan Ankara Abisi İyilik Derneği görevlileri açıklamalarda bulundu.
"3 KARDEŞ KÜMESTE YAŞIYOR BU VİCDANSIZLIK"
Sabah'ın haberine göre Derneğe yapılan bir ihbar sonrası harekete geçtiklerini ifade eden Ankara Abisi İyilik Derneği görevlisi Ali Dizdar, "Babası terk etmiş. Anne de bir başkasıyla kaçmış evlilik amacıyla. Bir de ablaları varmış hatta. Ablaları da gitmiş. O üç çocuk kümes gibi olan mezbelelerde güvercinlerin arasında yaşatılıyor. Yan bahçede de aynı ev bahçede yanındaki evde de amcası, yengesi ve onun 4 çocuğu yaşıyor. Bu vicdansızlık" ifadelerini kullandı.
"DEVLETTEN 30 BİN LİRA ÇOCUK BAKIM PARASI ALIYORLARMIŞ"
Yaşanan olaya ilişkin çocukların amcası ve yengesinin devletten bakım parası bile aldığını ifade eden Ali Dizdar, "Komşular söyledi. Bu aile bir de devletten çocuklara bakmak için 30 bin lira gibi bir para alıyormuş. Ama görünen o ki paranın 1 kuruşunu bile çocuklara kullanmamışlar. Çocukları ölüme terk etmişler" diye konuştu.
"ALTINI BEN TEMİZLEDİM"
7 yıldır amca ve yengenin çocuklarla birlikte Ankara'nın Altındağ İlçesi Kale mahallesinde bulunan evde yaşadıklarını ifade eden komşulardan Nejla Nigah, "Bu yenge denilen kadın işkence yapıyor diye sürekli konuşuyorlardı. En son dayanamadık gittik. Felçli çocuk beton üstünde yatıyor. Ayağında çorap yok. Yengesi bir haftadır altını temizlememiş. Gittik ki her yanı pislik içindeydi. Altını ben temizledim. En son dün Aile ve Sosyal Hizmetler'e temizlemeden yine altını ben temizledim. Güzelce yüzünü falan sildim. Görevlilere öyle teslim ettik" ifadelerini kullandı.
3 KARDEŞ BAKANLIK KORUMASINDA
Yıllarca hiçbir kurum tarafından ve hatta komşular ile muhtar tarafından fark edilmeyen 11 yaşındaki bedensel engelli Adnan ile birlikte kardeşleri Ahmet ve Abbas, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.
Vicdansız amca ve yengenin 4 çocuğu ile evi terk ettiği öğrenildi.