Vicdansızlığın böylesi! 3 kardeş yıllarca güvercin kümesinde tutulmuş

7 yıldır amca ve yengenin çocuklarla birlikte Ankara'nın Altındağ İlçesi Kale mahallesinde bulunan evde yaşadıklarını ifade eden komşulardan Nejla Nigah, "Bu yenge denilen kadın işkence yapıyor diye sürekli konuşuyorlardı. En son dayanamadık gittik. Felçli çocuk beton üstünde yatıyor. Ayağında çorap yok. Yengesi bir haftadır altını temizlememiş. Gittik ki her yanı pislik içindeydi. Altını ben temizledim. En son dün Aile ve Sosyal Hizmetler'e temizlemeden yine altını ben temizledim. Güzelce yüzünü falan sildim. Görevlilere öyle teslim ettik" ifadelerini kullandı.

3 KARDEŞ BAKANLIK KORUMASINDA

Yıllarca hiçbir kurum tarafından ve hatta komşular ile muhtar tarafından fark edilmeyen 11 yaşındaki bedensel engelli Adnan ile birlikte kardeşleri Ahmet ve Abbas, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

Vicdansız amca ve yengenin 4 çocuğu ile evi terk ettiği öğrenildi.