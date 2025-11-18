VGM burs sonuç sorgulama ekranı! VGM üniversite bursu nasıl alınır, ne zaman yatar?

21–31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları üzerinden 18 gün geçmesinin ardından sonuçlar bugün itibarıyla erişime açıldı. Başvuru yapan üniversite öğrencileri, burs hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için yoğun şekilde sorgulama sayfasına yöneldi.
VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?
VGM'nin 2025 burs sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Öğrenciler, burs başvuru durumlarını www.vgm.gov.tr
adresine giriş yaparak öğrenebiliyor. Sorgulama ekranında T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle sonuçlara ulaşmak mümkün.
ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
Burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, öğrenim gördükleri ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin, gerekli evraklarla birlikte kendi adlarına açılmış banka hesap numaralarını gösteren dekontu ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.
Bulundukları ilçede Vakıf Katılım Bankası şubesi bulunan öğrencilerin hesaplarını buradan açmaları tavsiye ediliyor. Ancak Vakıf Katılım şubesi olmayan yerlerde herhangi bir kamu bankasında açılmış öğrenci hesabı da kabul ediliyor.