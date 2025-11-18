VGM burs sonuç sorgulama ekranı! VGM üniversite bursu nasıl alınır, ne zaman yatar?

A Haber Foto Arşiv

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, öğrenim gördükleri ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin, gerekli evraklarla birlikte kendi adlarına açılmış banka hesap numaralarını gösteren dekontu ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

Bulundukları ilçede Vakıf Katılım Bankası şubesi bulunan öğrencilerin hesaplarını buradan açmaları tavsiye ediliyor. Ancak Vakıf Katılım şubesi olmayan yerlerde herhangi bir kamu bankasında açılmış öğrenci hesabı da kabul ediliyor.