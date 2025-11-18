Haberler Tıkla Haberleri VGM burs sonuç sorgulama ekranı! VGM üniversite bursu nasıl alınır, ne zaman yatar?

VGM burs sonuç sorgulama ekranı! VGM üniversite bursu nasıl alınır, ne zaman yatar?

VGM’nin burs sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başvuru yapan üniversiteliler gözlerini sorgulama ekranına çevirdi. Sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, VGM burs sorgulamasının nasıl ve nereden yapılacağını merak ediyor. İşte başvuru sonucuna ulaşmak için kullanılan erişim bağlantısına dair detaylar.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:17
21–31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları üzerinden 18 gün geçmesinin ardından sonuçlar bugün itibarıyla erişime açıldı. Başvuru yapan üniversite öğrencileri, burs hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için yoğun şekilde sorgulama sayfasına yöneldi.

VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

VGM'nin 2025 burs sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Öğrenciler, burs başvuru durumlarını www.vgm.gov.tr
adresine giriş yaparak öğrenebiliyor. Sorgulama ekranında T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle sonuçlara ulaşmak mümkün.

VGM BURS SONUÇ EKRANINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!

2025 BURS MİKTARLARI

2025 Ocak ayından geçerli olmak üzere;

Ortaöğrenim eğitim yardımı: Aylık 1.250 TL

Yükseköğrenim bursu: Aylık 3.000 TL

Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu: Aylık 3.000 TL

Bu tutarlar, yıl boyunca düzenli olarak öğrencilere aktarılacak.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, öğrenim gördükleri ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin, gerekli evraklarla birlikte kendi adlarına açılmış banka hesap numaralarını gösteren dekontu ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

Bulundukları ilçede Vakıf Katılım Bankası şubesi bulunan öğrencilerin hesaplarını buradan açmaları tavsiye ediliyor. Ancak Vakıf Katılım şubesi olmayan yerlerde herhangi bir kamu bankasında açılmış öğrenci hesabı da kabul ediliyor.

Burs ödemeleri, hak sahiplerinin banka hesaplarına her ayın 10'una kadar yatırılıyor. Türkiye genelindeki 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün iletişim bilgileri yine kurumun internet sitesinden erişilebilir durumda.

