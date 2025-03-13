Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti!

Son günlerde mide kanseri ile mücadele eden 51 yaşındaki Şinasi Yurtsever kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir çok ünlü dizi ve filmlerin hem yapımcılığını hem de oyuncu kadrosunda oynayan ünlü oyuncu ve yapımcı Yurtsever'den kötü haber geldi. Son günlerde mide kanseri ile mücadele eden 51 yaşındaki Şinasi Yurtseven kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ÜNLÜ OYUNCU ZAFER ALAGÖZ DUYURDU

Ünlü oyuncu Zafer Alagöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada acı haberi duyurdu.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ / AHABER.COM.TR

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

Sinasi Yurtsever, 23 Mayıs 1977 tarihinde Malatya'da doğmuştur. İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. 1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo isimli dizide Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi bir çok televizyon dizisinde rol aldı.

Sinasi Yurtsever, 2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle İlk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet isimli sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı.

2014 yılında başlayan "Kardeş Payı" dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırırken Ahmet Kural, Murat Cemcir, Seda Bakan ile beraber oynadı.

2014 yılında İnternet fenomeni Pucca'nın Küçük Aptalın Büyük Dünyası, Allah Beni Böyle Yaratmış ve Ay Hadi İnşallah gibi kitaplarından esinlenerek çekilen "Hadi İnşallah" adlı sinema filminde Büşra Pekin, Murat Boz, Cezmi Baskın, Şinasi Yurtsever ile beraber rol aldı.

2014 yılında "Olur Olur!" adlı sinema filminde Ayten Uncuoğlu, Alper Kul, Mehmet Özgür, Aylin Kontente ile beraber rol aldı.

2015 yılında yapımcılığını Necati Akpınar'ın yaptığı "Düğün Dernek 2: Sünnet" adlı sinema filminde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ile beraber rol aldı.

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet (Sinema Filmi)

2014 - Olur Olur! (Sinema Filmi)

2014 - Kardeş Payı (Hilmi) (TV Dizisi)

2014 - Hadi İnşallah (Kameraman Hasan) (Sinema Filmi)

2013 - Düğün Dernek (Yılmaz) (Sinema Filmi)

2012 - İşler Güçler (Yapımcı Hakkı) (TV Dizisi)

2011 - Çalgı Çengi (Nakliyatçı - 1) (Sinema Filmi)

2011 - Sen De Gitme (Halil) (TV Dizisi)

2010 - Aşk ve Ceza (Orhan) (TV Dizisi)

2009 - Vavien (Seyfi) (Sinema Filmi)

2009 - Ramazan Güzeldir (Hilmi) (TV Dizisi)

2009 - 2010 - Kapalı Çarşı (Ünal) (TV Dizisi)

2009 - Bir Bulut Olsam (Ali Asker) (TV Dizisi)

2008 - Ayışığı (Komiser Adnan) (TV Dizisi)

2006 - Küçük Kıyamet (Sinema Filmi)

2006 - Hokkabaz (Jandarma) (Sinema Filmi)

2006 - Hayatımın Kadınısın (Arıza) (Sinema Filmi)

2006 - Alacakaranlık (Sinema Filmi)

2004 - Yabancı Damat (Hamit-Hamido) (TV Dizisi)

2004 - Avrupa Yakası (Diş Hekiminin Komşu) (TV Dizisi)

2003 - Yazı Tura (Basri) (Sinema Filmi)

2002 - Kınalı Kar (Mesut) (TV Dizisi)

2001 - Cinlerle Periler (TV Dizisi)

2000 - Yılan Hikayesi (TV Dizisi)

1998 - Örümcek (Cin Ali) (TV Dizisi)

1998 - Küçük İbo (Selçuk) (TV Dizisi)

1998 - Dış Kapının Mandalları (Ali) (TV Dizisi)

1996 - Hemşerim (TV Dizisi)

1996 - Başka İstanbul Yok (TV Dizisi)