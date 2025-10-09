ÜNİVERSİTE EK KAYIT TARİHLERİ | YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?

A Haber foto arşiv

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Üniversiteye kayıt yaptıracak adayların teslim etmesi gereken temel belgeler şöyle:

*Mezun olunan ortaöğretim kurumundan alınan diploma aslı veya onaylı örneği, ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

*Adayın YÖKSİS sisteminde başka bir yükseköğretim kurumunda kaydının bulunmaması durumunda, diploması olmadan da kayıt yapılabilecek.

*Alanı diplomasında belirtilmeyen ek puanlı adaylar için mezun olunan okul ve alanı gösterir resmi belge

*Üniversitenin talep etmesi halinde 12 adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm)

*Katkı payı veya öğrenim ücreti ödeme belgesi

*Üniversite tarafından ayrıca talep edilecek diğer belgeler

Ayrıca erkek adayların askerlik durumları, üniversiteler tarafından turkiye.gov.tr üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler, askerlik veya kredi işlemleriyle ilgili sorular için bağlı oldukları kurumlara başvurabilecek.