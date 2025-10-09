ÜNİVERSİTE EK KAYIT TARİHLERİ | YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler üniversite kayıt sürecine çevrildi. 2025-2026 akademik yılı kapsamında bir yükseköğretim programına ek yerleştirme yoluyla kayıt hakkı kazanan adaylar, şimdi kayıt tarihleri ve başvuru adımlarını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre hem elektronik hem de yüz yüze kayıt tarihleri netleşti.
ÜNİVERSİTE EK KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa yerleşen adayların kayıt işlemleri 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmak isteyen adaylar ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında işlemlerini tamamlayabilecek.
Adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumunun ilan ettiği kayıt takvimini dikkatle takip etmesi gerekiyor. Elektronik kayıt yapan öğrenciler, üniversitelerinin duyuracağı tarihlerde gerekli belgeleri teslim ederek süreci tamamlayacak.
EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NASIL YAPILACAK?
Ek yerleştirme sonucu bir programa yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri, ilgili üniversiteler tarafından yürütülecek. Adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurusunu yapmadığı takdirde kayıt hakkını kaybedecek.
Kayıt süreci üniversitelere göre farklılık gösterebileceği için öğrencilerin, kazandıkları kurumun web sitesinde yer alan duyuruları dikkatle incelemesi önem taşıyor.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Üniversiteye kayıt yaptıracak adayların teslim etmesi gereken temel belgeler şöyle:
*Mezun olunan ortaöğretim kurumundan alınan diploma aslı veya onaylı örneği, ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
*Adayın YÖKSİS sisteminde başka bir yükseköğretim kurumunda kaydının bulunmaması durumunda, diploması olmadan da kayıt yapılabilecek.
*Alanı diplomasında belirtilmeyen ek puanlı adaylar için mezun olunan okul ve alanı gösterir resmi belge
*Üniversitenin talep etmesi halinde 12 adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm)
*Katkı payı veya öğrenim ücreti ödeme belgesi
*Üniversite tarafından ayrıca talep edilecek diğer belgeler
Ayrıca erkek adayların askerlik durumları, üniversiteler tarafından turkiye.gov.tr üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler, askerlik veya kredi işlemleriyle ilgili sorular için bağlı oldukları kurumlara başvurabilecek.
KAYIT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Üniversite kayıt sürecinde en kritik nokta, belirtilen tarihler arasında işlemleri tamamlamak. Kayıt süresini kaçıran veya belgelerini eksik teslim eden adaylar, yerleşme haklarını kaybedecek.
ÖSYM'nin de belirttiği gibi tüm kayıt işlemleri ve aday bilgileri elektronik ortamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) iletilecek.