Türkiye’nin dijital haritaları çıkarıldı! Sığınak alanlarından fay hatlarına...

Türkiye’nin dijital haritaları (AHABER)

AFETLERDE HIZLI MÜDAHALE

Platform, kamu kurum ve kuruluşları için de önemli bir hizmet kolaylığı sağlıyor. Bölgeye ait deprem riski, heyelan ve çığ tehlike alanları gibi kritik coğrafi veriler, ilgili katmanlar üzerinden hızlıca görüntülenebildiği için olası afet durumlarında daha doğru ve etkin bir şekilde yönetilebiliyor. Kamu kurumları ile yerel yönetimlere ait coğrafi veriler sistemde yetki bazlı olarak paylaşılıyor. Veri sahipleri tarafından oluşturulan Coğrafi Veri Paylaşım Matrisleri, kullanıcıların erişim düzeylerini belirliyor ve hangi veriye kimin ulaşabileceği bu kurumlar tarafından tanımlanarak denetleniyor. Böylece stratejik nitelikteki verilerin güvenliği sağlanıyor.