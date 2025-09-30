Haberler Tıkla Haberleri Tramvay yayaya çarptı! Korku dolu anlar kamerada

Fatih Beyazıt'ta yoldan geçen yayaya tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya ağır yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 30.09.2025 22:34 Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 23:26
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30'da Fatih Beyazıt'ta meydana geldi. Yoldan geçen bir yayaya tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA!

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde yayanın bir anda yola atladığı ve onda gelen tramvayın ise duramadığı görülüyor. Kazanın olduğunu fark eden vatandaşlar yayanın yanına geliyor. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

