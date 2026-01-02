Trafik terörüne geçit yok! Polislerin üzerine motor süren şahıslar tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yol uygulaması sırasında, görevli polislerin üzerine motosiklet sürüp, akrobatik hareketler yapan M.A., D.U., Y.A. ve A.A.S. isimli motosiklet sürücüleri Jandarma tarafından yakalandı.

TUTUKLANDILAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya polislerimizin üzerine motor süren şahısların jandarma tarafından yakalandığını belirterek "M.A. ve D.U. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu tür davranışlara "DUR" diyerek trafik kültürünü hep birlikte oluşturmalıyız" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Gereği yapıldı. Polislerimizin üzerine motosiklet süren şahıslar tutuklandı. M.A. ve D.U. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu tür davranışlara "DUR" diyerek trafik kültürünü hep birlikte oluşturmalıyız! Yeni trafik kanunu teklifimizin amacı kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek, trafik kültürü oluşturmak.

Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Trafik kurallarını yok sayan, trafikte şov yaparcasına akrobatik hareketler yapan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. "Biz Gereğini Yaparız"