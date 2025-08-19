Haberler Tıkla Haberleri "Suda timsah var" alarmı! Bakın ne çıktı...

İlginç olay Ankara'da yaşandı. Bir çoban çevredekilere "suda timsah var" diye haber verdi. Bölgeye giden vatandaş halatla müdahale etti. Bakın timsah sanılan şey ne çıktı...

Suda timsah var alarmı! Bakın ne çıktı...

Sakarya Nehri'nin Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarından geçen bölümünde ilginç bir olay yaşandı.

"TİMSAH VAR"

Kuraklık nedeniyle büyük ölçüde çekilen nehir yatağında, balıklar su birikintilerinde mahsur kaldı. Bölgede hayvancılıkla uğraşan Afganistan uyruklu bir çoban, suda büyük bir cismin hareket ettiğini fark ederek çevredekilere "timsah var" diyerek haber verdi.

Timsah sanılan balık (A HABER ARŞİV)Timsah sanılan balık (A HABER ARŞİV)

YAYIN BALIĞI ÇIKTI

Bunun üzerine bölgeye giden Tolga Güler isimli vatandaş, su birikintisinde dev bir yayın balığıyla karşılaştı. Güler, yaklaşık iki saat süren uğraş sonucu halat yardımıyla 68 kilogram ağırlığındaki balığı sudan çıkarmayı başardı.

Timsah sanılan balık (A HABER ARŞİV)Timsah sanılan balık (A HABER ARŞİV)

Bölge halkı, son yıllarda nehirde su seviyesinin ciddi oranda düştüğünü ve benzer olayların zaman zaman yaşandığını belirtti.

Timsah sanılan balık (A HABER ARŞİV)Timsah sanılan balık (A HABER ARŞİV)

Uzmanlar ise Sakarya Nehri'nde yaşanan kurumanın ekosistem üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekerek, yetkililerin gerekli önlemleri alması gerektiğini ifade etti.

