"Suda timsah var" alarmı! Bakın ne çıktı...

"TİMSAH VAR"

Kuraklık nedeniyle büyük ölçüde çekilen nehir yatağında, balıklar su birikintilerinde mahsur kaldı. Bölgede hayvancılıkla uğraşan Afganistan uyruklu bir çoban, suda büyük bir cismin hareket ettiğini fark ederek çevredekilere "timsah var" diyerek haber verdi.

Timsah sanılan balık (A HABER ARŞİV)