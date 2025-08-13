Spotify’da skandal! Rüşvet suçlaması | Çifte soruşturma

Spotify'ın Türkiye'deki içerik politikaları ve yerli sanatçılara yaklaşımı, uzun süredir eleştirilerin odağındaydı. Kafasına göre dinlenme listeleri oluşturmak, müstehcen içeriklere yer vermek, milli ve dini aşağılayan içerikler sunmakla suçlanan şirket, bu kez de rüşvet iddialarıyla gündemde! Ayrımcılık yapıldığını savunan bazı sanatçı ve müzik sektörü temsilcileri, çalma listelerindeki görünürlüğün adaletsiz olduğunu savunarak şikayette bulundu.
ÇİFTE İNCELEME
Platform yetkilileri, uzun süredir devam eden şikayetlerin ardı arkası kesilmeyince harekete geçti. Spotify İsveç genel merkezi, Türkiye editörlerine soruşturma başlattı. Rüşvet alınarak listelerin oluşturulduğuna dair iddialar ciddi şekilde araştırılacak.
Tartışmaların odağındaki platform hakkında 4 Temmuz'da Rekabet Kurumu da adil rekabet ortamına aykırı davrandığı gerekçesiyle inceleme başlattığını duyurmuştu.
SANATÇILAR TEPKİLİ
Spotify'a karşı tepkilerin fitilini ilk ateşleyen isim sanatçı Oğuzhan Koç olmuştu. Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Spotify Türkiye'yi doğrudan etiketleyerek, platformun yerli müzisyenleri geri planda bıraktığını ve garip listeler yaptığını söylemişti.
Tan Taşçı ise "Bu şarkılar nasıl tutuyor, kim bunları dinliyor! Duyduğunuz abuk sabuk müziklerin ve hayatımıza musallat olan garip tiplerin de sebebi bu..." dedi.
DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ
Genel merkezin başlattığı soruşturma müzik sektörü tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye'de muhatap bulamamaktan yakınan Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, inceleme hakkında, "Spotify'ın Türkiye editörleriyle ilgili başlattığı incelemeyi takip ediyoruz ancak sorunun Türkiye editörleriyle ilgili bir sorundan çok, Spotify'ın genel politikalarıyla ilgili olduğunu da belirtmemiz gerek" dedi.