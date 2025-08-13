Spotify’da skandal! Rüşvet suçlaması | Çifte soruşturma

Oğuzhan Koç SANATÇILAR TEPKİLİ

Spotify'a karşı tepkilerin fitilini ilk ateşleyen isim sanatçı Oğuzhan Koç olmuştu. Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Spotify Türkiye'yi doğrudan etiketleyerek, platformun yerli müzisyenleri geri planda bıraktığını ve garip listeler yaptığını söylemişti.

Tan Taşçı Tan Taşçı ise "Bu şarkılar nasıl tutuyor, kim bunları dinliyor! Duyduğunuz abuk sabuk müziklerin ve hayatımıza musallat olan garip tiplerin de sebebi bu..." dedi.