Sosyal medyaya biyometrik kısıtlama! Yaş sırını kaç olacak?

Sosyal medya (AHABER ARŞİV) Sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara kesin olarak hizmet sunmama, hesap açmama yükümlülüğü, 18 yaş altı çocuklara sosyal medya ve sanal bahis sitelerine erişiminde biyometrik yöntemlerle kısıtlama getirilecek. Ağ sağlayıcılara periyodik raporlama yükümlülüğü uygulanacak. Böylece sosyal mecralardaki içeriklere ilişkin bilgilendirme de bulunulacak.

10 ÇOCUKTAN 6'SI TEHDİT ALTINDA

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Meclise sunduğu rapora göre, internete erişimi olan her 10 çocuktan 6'sı her gün tanımadığı kişilerle iletişim kuruyor. Akran zannettikleri tanımadıkları bu kişiler, yetişkinler olabiliyor veya farklı amaçlar taşıyabiliyor. Dolayısıyla çocuklar farkında olmadan ciddi risk altında kalabiliyor. Bakanlık bu yıl 2 bin 819 zararlı içerik tespit ederek gerekli müdahaleleri yaptı.