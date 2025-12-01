Haberler Tıkla Haberleri Sosyal medyada canlı yayında kadına şiddet! O şahıs yakalandı

Sosyal medya hesabından yapılan canlı yayında bir erkeğin yanındaki kadına bağırarak fiziksel şiddet uyguladığı anlar tepki çekti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, o şahsın yakalandığını belirterek "Yapılan çalışmalar sonucu N.K. isimli kadına şiddet uygulayan şüphelinin B.S. (Engelli Raporlu) olduğu tespit edilmiş ve yakalanmıştır." dedi.

Giriş Tarihi: 01.12.2025 18:14 Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 18:15
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, o şahsın yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"N.K. adlı kadına şiddet uygulayan engelli şahıs b.s. yakalandı. Bir sanal medya hesabı üzerinden yapılan canlı yayında "bir erkeğin yanındaki kadına bağırarak fiziksel şiddet uyguladığı" Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızca belirlenmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucu N.K. isimli kadına şiddet uygulayan şüphelinin B.S. (Engelli Raporlu) olduğu tespit edilmiş ve yakalanmıştır."

