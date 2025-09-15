Haberler Tıkla Haberleri Sokak ortasında siyah poşetli dehşet! Pompalı tüfek ile boşanma aşamasındaki kadını vurdu

İstanbul Beylikdüzü’nde boşanma aşamasında olduğunu eşini ayağından vuran adam siyah poşet içerisinde pompalı tüfek ile kadının bulunduğu yere gelerek kadını yaraladı. Dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 15.09.2025 15:50
SOKAK ORTASINDA SİYAH POŞETLE DEHŞET!

İstanbul Beylikdüzü'nde boşanma aşamasında olduğunu eşini ayağından vuran adamın siyah poşet içerisinde pompalı tüfek ile kadının bulunduğu yere geliş ve gidiş anı güvenlik kamerasına yansıdı.

POMPALI POMPALI TÜFEKLE EŞİNİ VURAN ŞAHIS KAMERADA

Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi Beylikdüzü Caddesi'nde Yalçın K. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşinin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sitenin lobisine gelmişti. Aralarına bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Lobiden ayrılan adam daha sonra elinde pompalı tüfekle kadını ayağından vurup kaçmıştı.

Şüpheli kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Adamın eşinin çalıştığı yere elinde siyah poşet içerisinde pompalı tüfek ile geliş ve gidişi güvenlik kamerasına yansıdı.

