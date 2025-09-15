Sokak ortasında siyah poşetli dehşet! Pompalı tüfek ile boşanma aşamasındaki kadını vurdu

İstanbul Beylikdüzü'nde boşanma aşamasında olduğunu eşini ayağından vuran adamın siyah poşet içerisinde pompalı tüfek ile kadının bulunduğu yere geliş ve gidiş anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi Beylikdüzü Caddesi'nde Yalçın K. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşinin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sitenin lobisine gelmişti. Aralarına bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Lobiden ayrılan adam daha sonra elinde pompalı tüfekle kadını ayağından vurup kaçmıştı.

Şüpheli kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Adamın eşinin çalıştığı yere elinde siyah poşet içerisinde pompalı tüfek ile geliş ve gidişi güvenlik kamerasına yansıdı.